Киев, , 12:25 — REGNUM Вакцинация населения Украины проходит примерно втрое медленнее запланированного. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 9 марта во время брифинга.

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По его словам, к концу текущей недели планировалось вакцинировать от COVID-19 около 10 тыс. человек ежесуточно, однако на данный момент этот показатель составляет примерно 3 тыс. человек в сутки.

«Меня не устраивают эти цифры. Я другое ставил задание по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию», — подчеркнул министр.

Напомним, ранее Степанов обвинил сторонников российской вакцины от COVID-19 в «антивакцинальной истерии» против индийской вакцины Covishield.

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