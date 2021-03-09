Сеул, , 12:32 — REGNUM Зарубежные инвестиционные банки пересмотрели прогноз темпов роста экономики Южной Кореи на 2021 год. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Международного финансового центра (IFC).

Согласно февральскому отчёту девяти банков, включая Barclays, BoA-Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, средний показатель составил 3,6%, что на 0,1% больше по сравнению с прогнозом, опубликованном в январе.

Известно, что в конце октября 2020 года банки прогнозировали рост южнокорейской экономики в 2021 году на 3,3%, однако в конце декабря повысили прогноз до 3,4%, а в январе 2021 года — до 3,5%.

Отмечается, что эксперты улучшили прогноз не только показателя Южной Кореи, но и для Индии, Сингапура и Индонезии, однако прогнозы темпов роста экономики Малайзии, Таиланда, Гонконга, Филиппин и Вьетнама, напротив, ухудшились.

Между тем, по прогнозам банка HSBC темпы роста южнокорейской экономики в 2021 году составят 3,4%, UBS — 4,1%, JP Morgan — 4%, Golden Sachs — 3,8%, Credit Suisse и Nomura — 3,6%, BoA ML — 3,4%, Citi — 3,3%.

Средние темпы роста экономики Южной Кореи в 2022 году составят 3%.