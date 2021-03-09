Джакарта, , 12:22 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценила шаги правительства Индонезии по запуску национальной программы вакцинации от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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В ВОЗ считают, что Индонезия, будучи развивающейся страной, смогла продемонстрировать свои решительные шаги, ускорив и максимально расширив национальную программу вакцинации как попытку положить конец пандемии в стране.

«Мы очень ценим шаги, предпринятые правительством Индонезии, как развивающейся страны, у которой хватило смелости начать программу вакцинации от коронавируса», — отметили в ВОЗ.

Индонезия планирует завершить процесс вакцинации в течение 12 месяцев. Все граждане страны получат бесплатную инъекцию вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Детский фонд ООН выразил поддержку программе вакцинации в Индонезии после отправки более одного миллиона доз вакцины AstraZeneca по международной программе равного доступа к вакцине от коронавируса COVAX.

Подробнее в материале: ЮНИСЕФ выразил поддержку программе вакцинации в Индонезии