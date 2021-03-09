Москва, , 12:22 — REGNUM Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ стала интерпретировать собственные отчёты как оценочные суждения. Об этом 9 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

«Сама миссия ОБСЕ, по моему глубокому убеждению, сейчас немножко отодвинулась от тех успехов именно в фиксации нарушений режима прекращения огня, который был ранее. Сейчас изменились отчёты, более того, появились некие оценочные суждения», — заявил Пушилин.

«Это ситуацию вообще заводит в коллапс. Сама ОБСЕ фиксирует обстрелы, даёт определённые данные, потом, когда мы ссылаемся на этих данные, они говорят, что это могло быть и не так, потому что это наши оценочные суждения. Это не входит в логику, наверное, наблюдателей, вообще мандата наблюдателей. Поэтому с нашей стороны претензии к наблюдателям есть совершенно обоснованные», — пояснил он.

В последние дни вооруженные формирования Украины усилили обстрелы территории ДНР на линии соприкосновения. К линии соприкосновения стягивается тяжелая техника, возобновилось использование «Градов», которые зачастую попадают по многоэтажным жилым домам.

В связи с этим руководство ДНР и ЛНР обвинило Киев в подготовке военного наступления и констатировало, что перемирие, объявленное в июле 2020 года в Донбассе, фактически закончилось.