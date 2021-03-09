Минск, , 12:24 — REGNUM Работа по интеграции России и Белоруссии направлена на то, чтобы повысить общую конкурентоспособность. Об этом 9 марта заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу РБК.

«Мы уже наработали за последние два года совершенно новую практику в системе отношений республиканских и федеральных ведомств, правительств по 30 направлениям интеграционной работы», — сказал он.

При этом посол России в Белоруссии добавил, что данная работа была очень содержательной, хотя и не обошлась без споров и дискуссий, которые, по его мнению, в большинстве случаев были обоснованными.

«Эта работа подчинена одному — чтобы объединить экономические потенциалы стран в пользу повышения совместной конкурентоспособности», — уточнил Мезенцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является «последним диктатором Европы».