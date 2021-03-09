Ставрополь, , 12:18 — REGNUM Два субъекта Северо-Кавказского федерального округа названы в числе десяти субъектов России, в которых в 2020 году было зафиксировано наибольшее количество фактов взяток. В топ-10 антилидеров вошли Ставропольский край и Дагестан. При этом Ставрополье заняло третье место в этом списке после Москвы и Татарии, а Дагестан — девятое.

Один из субъектов СКФО также вошел в число регионов России с наименьшим числом зафиксированных фактов взяток. Им стала Ингушетия.

При этом, как прокомментировали в Генпрокуратуре РФ, формируемая статистика говорит зачастую о том, как активно ведется работа в субъекте по выявлению коррупционных преступлений.

«Коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению»,— заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

Читайте также: Эксперт пояснил, почему Москва лидирует по уровню коррупции в России