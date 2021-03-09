Киев, , 12:18 — REGNUM В партии «Слуга народа» запускают движение под названием «Зе!Женщины» — для внедрения политики равенства на национальном и местном уровнях.

Об этом сообщил глава партии и первый заместитель главы фракции «СН» в раде Александр Корниенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Корниенко заявил, что в рамках нового движения депутаты парламента и местных советов, а также сторонники партии будут работать над «усилением политического участия женщин, становлением равных прав и возможностей в Украине и реализацией национальной политики по гендерному равенству».

В этом контексте пресс-служба партии «Слуга народа» отмечает, что в парламенте нынешнего созыва — наибольшее количество женщин за все время независимости Украины — 20,8%. Также в начале созыва депутаты приняли новый Избирательный кодекс, где предусмотрена гендерная квота на выборах в размере 40%. В