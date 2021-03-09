Красноярск, , 12:18 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс открыл страницы в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Об этом ИА REGNUM сообщили 9 марта в краевом правительстве.

Страница Александра Усса в «ВКонтакте» Цитата vk.com/uss_av

В своей первой публикации Усс подчеркнул, что «сдержанно» входил в «сетевой мир», так как публичности «с избытком, а времени — дефицит». Однако его отношение поменяло появление собственной страницы в инстаграме.

«Таких форматов общения и такой обратной связи, как в интернете, нет больше нигде. Поэтому решил закрепиться во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», — пишет Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года у красноярского губернатора появилась страница в инстаграме.

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