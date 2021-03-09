Москва, , 12:18 — REGNUM Менее 50 млн рублей составляет годовой бюджет Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Об этом 9 марта заявила президент организации Елена Вяльбе.

«У нас нет бюджета даже в сто миллионов. Да что там говорить, у нас даже чуть меньше, чем вполовину», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Он добавила, что у организации есть разные источники финансирования, основным из которых является Центр спортивной подготовки.

Напомним, 7 марта российские лыжники завершили выступление на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе. На счету сборной России одна золотая, три серебряные и одна бронзовая медали.