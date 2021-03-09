Белинский район, , 12:19 — REGNUM В Белинском районе Пензенской области устанавливают обстоятельства и причину возникновения пожара, унесшего жизни двоих человек. Инцидент произошел утром 9 марта в селе Поим в частном жилом доме по улице Московской.

После ликвидации возгорания на месте были обнаружены тела мужчины 1959 года рождения и женщины 1979 года рождения. По данному факту организована проверка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Как сообщало ИА REGNUM, около 4:30 (мск) 4 марта в городе Кузнецке произошел пожар в доме, где проживала многодетная семья. Всем, кроме 7-летней девочки, удалось выбраться из горящего строения. По факту смерти ребенка следственные органы организовали проверку.

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