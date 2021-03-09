Париж, , 12:17 — REGNUM Спецслужбам Франции удалось установить личность последнего собеседника, с которым общался молодой человек Абдуллах Анзоров — убийца французского учителя. Об этом сообщает газета le Parisien.

Читайте также: Во Франции по делу об убийстве учителя арестованы семь человек

Установлено, что Анзоров после нападения записал сообщение и отправил его пользователю Instagram Dnevnik 71 . Этим человеком оказался выходец из Таджикистана Фарук Шами. Издание отмечает, что он был очень активен в социальных сетях и выдавал себя за независимого журналиста, освещавшего деятельность террористов в Сирии. На своём сайте Шами публиковал репортажи, интервью и видеоролики о боевиках.

Фактически, этот «псевдожурналист» сам является активным членом джихадистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее связанной с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно отчёту полицейских антитеррористического отдела, Фарук Шами занимался «продвижением джихада в СМИ и пропагандой» террористической группировки. Он общался с радикально настроенными молодыми людьми во Франции, в том числе и с Анзоровым, давал им советы по вопросам религии при помощи анонимных аккаунтов в Instagram.

Также в сюжете: Во Франции преподаватель пожаловался на угрозы — France Info

Издание также сообщает, что Фарук Шами был как минимум доверенным лицом палача Сэмюэля Пати, если не его советником или вдохновителем.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября 2020 года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин во Франции 18-летний Абдуллах Анзоров убил и обезглавил учителя истории Самюэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

В январе 2021 года по делу об убийстве преподавателя были арестованы семь человек. Подозреваемые — молодые люди в возрасте от 17 до 21 года — были арестованы сотрудниками полиции в Леоне, Тулузе, Руане и Безансоне. Некоторые из которых, как и сам убийца Абдуллах Анзоров, оказались родом из Чечни. Их обвиняют в переписке с Анзоровым накануне преступления.