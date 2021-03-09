Москва, , 12:17 — REGNUM Расширение формата Минских переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе не принесёт ничего хорошего, а если говорить о возможном участии в процессе США, то это и вовсе лишено какого-либо смысла. Об этом 9 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

«Я считаю, исходя из опыта, могу сказать, что добавление участника переговорного процесса, увы, только осложняет и без того непростую ситуацию переговорную. Вашингтон и так имеет абсолютно полное влияние на Киев. Если в Вашингтоне решат, что нужно мирное урегулирование конфликта, то у них такие возможности повлиять на Киев есть», — заявил Пушилин.

«Поэтому ещё включаться в переговоры — это не совсем целесообразно», — указал он.

В последние дни вооруженные формирования Украины усилили обстрелы территории ДНР на линии соприкосновения. К линии соприкосновения стягивается тяжелая техника, возобновилось использование «Градов», которые зачастую попадают по многоэтажным жилым домам.

В связи с этим руководство ДНР и ЛНР обвинило Киев в подготовке военного наступления и констатировало, что перемирие, объявленное в июле 2020 года в Донбассе, фактически закончилось.