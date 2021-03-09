Нур-Султан, , 12:17 — REGNUM Национальный банк Казахстана планирует выйти из государственной программы развития и поддержки экономики через субсидирование. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка республики Акылжан Баймагамбетов.

По его словам, финансовый регулятор постепенно выйдет из программы кредитования экономики. Полный переход на рыночный механизм кредитования планируется завершить к 2025 году.

Баймагамбетов сказал, что такой выход исправит искажения в ценообразовании на финансовые ресурсы. Это, в свою очередь, приведет к повышению конкуренции.

Замглавы Нацбанка отметил, что в 2020 году общий объем финансирования составил 2,3 трлн тенге ($5,48 млрд). Эта сумма составляет более половины антикризисного пакета.