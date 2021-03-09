Тбилиси, , 12:19 — REGNUM Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял посла США в Тбилиси Келли Дегнан. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба грузинского военного ведомства.

Сообщается, что Бурчуладзе выразил в адрес США благодарность за сотрудничество и пообещал, что Тбилиси продолжит участвовать в миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка». Кроме того, стороны обсудили вопросы безопасности на Кавказе.

«На встрече стороны обсудили обстановку безопасности в регионе и угрозы со стороны России», — сообщили в минобороны Грузии.

Стоит отметить, что подразделения НАТО регулярно проводят военные учения на территории Грузии. В сентябре 2020 года в маневрах участвовали 2,8 тыс. военнослужащих.

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