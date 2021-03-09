Москва, , 12:22 — REGNUM Драка в Чкондидской епархии в Мартвили (Грузия), закончившаяся падением десяти человек с балкона, стала поводом для бурного обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 9 марта в социальной сети Facebook.

«Ничего святого! Позорище!», — написал Баха Э.

Многие пользователи оказались в шоке от самой возможности того, чтобы на территории святого места прихожане устроили массовую драку. Они считают, что в этой епархии явно что-то не так.

«Расформировать такую епархию…», — пишет Wadim W.

Некоторые комментаторы призвали верующих сдерживать свои эмоции, чтобы подобных ситуаций больше не повторялось.

«Нужно уважать друг друга, а не бить друг друга. Свою силу нужно направлять в нужное русло, для помощи нуждающихся в вашей силе», — считает Светлана Я.

Нашлись и те, кто увидел в данном инциденте негативные проявления развала Советского Союза. По мнению пользователей, общество во всех бывших советских республиках было значительно поломано.

«Вот к чему привело убийство СССР. Все стали, как цепные псы: забыли о своей вековой мудрости, традициях прадедов, нравственности, уважении и самоуважении народов. А ведь все это было в СССР, как норма жизни многонациональной страны», — поделилась своим мнением Наталия Б.

Напомним, 8 марта грузинская телекомпания «Рустави 2» опубликовала материал о том, что десять человек выпали с балкона во время потасовки в Чкондидской епархии в Мартвили, шестеро из них пострадали. Этому предшествовала ссора между местным духовенством.