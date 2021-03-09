Роквилл, США, , 12:14 — REGNUM В PC-версии игры The Elder Scrolls Online (TESO) стартовало приключение «Врата Обливиона». Об этом 8 марта сообщалось на официальном сайте проекта.

Сейчас геймерам доступна только первая часть приключения под названием «Огонь амбиций». А уже 16 марта 2021 года она появится и на игровых консолях.

Напомним, «Врата Обливиона» — это новое масштабное дополнение для массовой многопользовательской ролевой игры The Elder Scrolls Online. В нём геймеров ждут новые локации, глобальный сюжет и множество уникальных предметов.

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