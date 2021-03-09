Киев, , 12:12 — REGNUM На Украине обсуждают премьеру нового проекта Оксаны Марченко, телеведущей и жены председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который посвящен защите украинской канонической церкви.

Напомним, что по словам авторов проекта, в серии фильмов под названием «Паломница» раскрываются темы покаяния, милосердия и любви.

Телеграмм-канал «Легитимный» в своем анализе отмечает, что основной посыл данного проекта — прощение, и он является хорошим фундаментом для будущей политической карьеры Марченко.

«Главный месседж этого фильма — прощение. То, что ждет нашу страну и весь украинский народ в будущем. Мы должны будем простить друг друга, «сепаратисты Донбасса простить укропов, укропы должны простить сепаратистов, майдановцы простить Беркут, Беркут майдановцев и т. д.». Только тогда мы сможем перелистнуть эту страницу раскола и переродиться как нация, которая готова к будущему», — говорится в комментарии.

Также уточняется, что этот посыл Марченко проносит сквозь призму религии и истории Киево-Печерской лавры, а появление в фильме именитого спортсмена Александра Усика свидетельствует, что вокруг телеведущей и новоявленного политика будут объединяться лидеры общественного мнения.

«Марченко будет нести месседж прощения в массы ради мира». Фильм «Паломница» станет хорошим фундаментом для ее будущей политической карьеры», — подчеркивают эксперты.

ИА REGNUM напоминает, что Марченко объявила о том, что идет в политику в конце февраля, после санкций украинской власти, введенных в отношении неё, Виктора Медведчука и ряда лиц из их окружения.

2 марта на пресс-конференции Марченко заявила, что проект «Паломница» направлен как раз на защиту канонической церкви (на Украине при президентстве Порошенко была создана структура под названием «Православная церковь Украины», которая при поддержке западных партнеров пытается выдавить из страны каноническую церковь —ИА REGNUM).

В свою очередь, Медведчук заявил, что все эти годы пытался уберечь жену от «украинской грязной политики».

«Но вышло так, что мне это не удалось, и я с этим согласился. Будем жить с этим дальше. Будем вместе бороться, хотя она вместе со мной боролась все эти годы. Поэтому борьба продолжается, и мы готовы и к испытаниям, и к борьбе», — добавил политик.