Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Агрессивное поведение одной из собак президента США Джо Байдена стало причиной отправки обеих собак в штат Делавэр из Белого дома. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В Белом доме после инаугурации Байдена поселились две немецкие овчарки президента — 3-летний Мейджор и 13-летний Чемп. Мейджор отличается беспокойным поведением, он укусил сотрудника службы безопасности.

Собак после инцидента перевезли в Уилмингтон, где находится дом семьи Байдена. О состоянии охранника не сообщается.