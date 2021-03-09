Подгорица, , 12:11 — REGNUM Первое разведочное бурение у берегов Черногории в Адриатическом море может начаться через неделю, сообщили 9 марта в управлении по углеводородным ресурсам.

На Мальте завершены последние приготовления оборудования, которое проведет первое разведочное бурение, и вечером 7 марта Topaz Driller отправился в черногорские воды.

«Первое разведочное бурение проводится в соответствии с рабочей программой концессионного соглашения на разведку и добычу углеводородов с Eni и Новатэк, которое было подписано в сентябре 2016 года», — сказали в управлении углеводородов.