Лондон, , 12:10 — REGNUM Релиз консольной версии популярного симулятора выживания Rust состоится весной 2021 года. Об этом 8 марта сообщило издание Gematsu.

Rust: Console Edition будет доступна на PS4 и Xbox One. Разработчики отметили, что в ближайшие несколько недель геймеры получат доступ к закрытому бета-тестированию проекта.

Напомним, Rust — это многопользовательский симулятор выживания, разработанный студией Facepunch Studios. Релиз проекта состоялся в 2013 году.

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