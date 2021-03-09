Чита, , 12:10 — REGNUM Сигнал цифрового телевидения и радио пропал в двух населенных пунктах Газимуро-Заводского района Забайкалья после бурана. Как сообщает сегодня, 9 марта, региональное министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, речь идёт о населённых пунктах Рудник Солонечный и Солонцы.

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«В настоящее время специалисты занимаются устранением аварии. Приносим извинения за доставленное неудобство», — отметил инженер производственно-технического отдела Забайкальского краевого радиотелевизионного передающего центра Александр Чернышов.

Напомним, аварийная ситуация на объекте цифровой телерадиовещательной сети возникла 8 марта в связи с неблагоприятными метеоусловиями.