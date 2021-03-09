Москва, , 12:10 — REGNUM Территория государственного природного заповедника «Утриш» в Краснодарском крае будет увеличена на 1,3 тыс. га за счёт присоединения новых участков. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства 9 марта. Решение принято в целях усиления охраны природных зон, а также развития экологического туризма. Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков, до 1 ноября в Росреестр должны быть направлены документы для постановки на кадастровый учёт.

В границы заповедника будет включена часть полуострова Абрау и прилегающая к нему акватория Чёрного моря, а также грунтовая дорога, которая разделяет три части заповедника. С учётом расширения границ общая площадь заповедника составит, таким образом, более 11,3 тыс. га. «Утриш» станет единой заповедной территорией с самым большим охраняемым участком акватории Чёрного моря в границах России.

Как напоминает ИА REGNUM, государственный природный заповедник «Утриш» был учреждён распоряжением правительства РФ в 2010 году, на данный момент его площадь составляет 10 тыс. га. В августе 2020 года на территории «Утриша», который входит в тройку лидеров среди заповедников России по количеству видов растений, произошёл крупный пожар, который тушили в течение нескольких суток.

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