Москва, , 12:09 — REGNUM Процесс переговоров по ситуации в Донбассе зашёл в тупик. Об этом 9 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

«Она абсолютно точно заморожена, и сейчас если не вмешаются страны-гаранты — имеются в виду те, которые имеют влияние и могли бы поспособствовать, чтобы Киев разблокировал ситуацию, то есть Германия и Франция, — то как дальше вести переговоры, для меня абсолютно непонятно», — заявил Пушилин.

В последние дни вооруженные формирования Украины усилили обстрелы территории ДНР на линии соприкосновения. К линии соприкосновения стягивается тяжелая техника, возобновилось использование «Градов», которые зачастую попадают по многоэтажным жилым домам.

В связи с этим руководство ДНР и ЛНР обвинило Киев в подготовке военного наступления и констатировало, что перемирие, объявленное в июле 2020 года в Донбассе, фактически закончилось.