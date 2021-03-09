Кемерово, , 12:07 — REGNUM В Кемеровской области из-за неустойчивых температур воздуха на карнизах многих домов можно наблюдать сосульки, на скатах крыш — массу заледенелого снега, которые могут обрушиться и нанести травмы находящимся внизу людям, серьёзный ущерб припаркованному транспорту. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

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Ведомство попросило кузбассовцев соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам домов.

«При выходе из зданий обращайте внимание на скопление снежных масс и ледяных образований на крышах, обходите места возможного их обрушения. Особое внимание следует уделить безопасности детей, — подчеркнули в МЧС РФ. — При обнаружении подобного опасного скопления обледеневшего снега и сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратится в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение в максимально короткие сроки».