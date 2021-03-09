Ставрополь, , 12:07 — REGNUM Курорты Северо-Кавказского туристического кластера к 2030 году могут посещать более 21 млн туристов в год. Такой рост турпотока ожидается не только на горнолыжных курортах, но и на курортах бальнеологического комплекса Кавказских Минеральных Вод.

Об этом сообщили в пресс-службе Миэкономразвития РФ. Существенный рост турпотока станет возможным в результате реализации государственной программы по развитию Северо-Кавказского федерального округа, которую планируется продлить до 2030 года.

«По итогам реализации госпрограммы к 2030 году число туристов, посетивших курорты туристического кластера СКФО, составит 21,2 млн человек», — цитирует ТАСС представителя министерства.

Кроме того, за эти годы планируется привлечь в развитие туризма до 159 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

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