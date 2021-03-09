Москва, , 12:06 — REGNUM На фоне обострения конфликта в Донбассе в Киеве в очередной раз заговорили о том, что ДНР и ЛНР якобы сами планируют начать полномасштабное наступление. Об этом 9 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

«Это попытка оправдать свои действия, это попытка оправдать свои поступки, которые мы видим сейчас со стороны переговорщиков», — заявил Пушилин.

«Процесс переговорный практически заморожен по вине Украины. Им нужно что-то говорить, им нужно оправдываться, поэтому они берут для себя уже проверенную тактику, ничего нового нет: если снаряды прилетают на нашу территорию, мы сами себя обстреляли, как они заявляют, переговоры блокируем мы, а Минские соглашения не выполняет Россия, хотя про Россию ничего там не сказано ничего, что она должна сделать в рамках Минских соглашениях, — подчеркнул он.

В последние дни вооруженные формирования Украины усилили обстрелы территории ДНР на линии соприкосновения. К линии соприкосновения стягивается тяжелая техника, возобновилось использование «Градов», которые зачастую попадают по многоэтажным жилым домам.

В связи с этим руководство ДНР и ЛНР обвинило Киев в подготовке военного наступления и констатировало, что перемирие, объявленное в июле 2020 года в Донбассе, фактически закончилось.