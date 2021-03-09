Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Ведущий инженер консоли Xbox Series X Джейсон Рональд заявил, что Microsoft анонсировала не все игры, которые выйдут на платформе в 2021 году. Об этом 8 марта сообщил портал gamesradar+.

Сразу после заявления Рональда в сети начали обсуждать возможные новинки Xbox Series X. Фанаты считают, что в 2021 году Microsoft может выпустить Forza Horizon 5 и новую часть серии Wolfenstein.

Напомним, Xbox Series X — это консоль нового поколения от компании Microsoft. Она поступила в продажу в ноябре 2020 года.

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