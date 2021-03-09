Москва, , 12:12 — REGNUM Информация о том, что певица Манижа (Manizha) представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021», стала поводом для бурного обсуждения в интернет-сообществе. Пользователи выразили своё мнение 9 марта в социальной сети Facebook.

«Очень талантливая певица! Успеха ей! Голосовала за неё», — пишет Лика Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что певица Manizha является достойной кандидатурой, чтобы представить Россию на песенном конкурсе.

«А мне понравилась, хотя вижу и слышу исполнительницу впервые! Надоели попсовые песни в исполнение полуголых грудастых ногастых девиц», — поделилась своим мнением Альфия А.

Некоторые комментаторы всё-таки выразили досаду по поводу того, что группа Little Big, которая представляла нашу страну на конкурсе в прошлом году, не была выбрана вновь. Они считают, что коронавирус тогда помешал России победить на «Евровидении».

"Надо было вновь Little Big послать! Они точно выиграли бы! Они очень оригинальные и талантливые!» — считает Ада Г.

Нашлись и те, кто призвал руководство страны обратить внимание на популярных певцов, способных наверняка «завоевать для России победу».

«У нас популярных трендовых артистов в России, конечно, нет. Обязательно нужно уже который раз на ноунеймах выезжать. В прошлом году хоть какое-то озарение было и то со скрипом через ещё одного ноунейма. Так нет же, озарение ушло», — написал Владислав Э.

Напомним, 8 марта в эфире Первого канала по результатам голосования была выбрана певица Manizha, которая представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021».