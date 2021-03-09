Уфа, , 12:08 — REGNUM Два человека получили не совместимые с жизнью травмы в результате столкновения двух фур и легкового автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что трагедия произошла 9 марта на 1456 км автотрассы Челябинск — Уфа — Самара.

По предварительной информации, в результате столкновения легкового автомобиля «Mitsubishi Lancer» и двух грузовых фур погибли пассажир и водитель легковушки.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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