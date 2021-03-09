Подгорица, , 12:04 — REGNUM В Черногории вакцинировали 1335 медицинских работников, из которых 260 — в Клиническом центре Черногории, а 375 — в столице, пишет издание Pobjeda.

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Стратегия внедрения, распространения и применения вакцин против COVID-19 предусматривает иммунизацию 1830 медицинских работников, которые находятся на рабочих местах с повышенным риском, а также других медицинских работников и сотрудников, численность которых составляет 4698 человек.

В министерстве здравоохранения заявили, что интерес велик, и что ни один медицинский работник не отказался получить вакцину.