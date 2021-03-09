Омск, 9 марта, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Омской области прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при организации питания школьников. Как сообщили ИА REGNUM 9 марта в областном надзорном ведомстве, проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Мэри Кассат. Ребенок пьет молоко (фрагмент). 1868

В частности, оказалось, что качество и безопасность продукции не всегда соответствуют предъявляемым требованиям. Также выявлены факты приёмки продуктов питания без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Школьников кормили продуктами и блюдами, которые не допускаются в питании детей.

Выявлены факты несоблюдения температурного режима, условий и сроков хранения продуктов питания. Обнаружены продукты с истёкшим сроком годности. Зафиксированы факты несоблюдения утверждённого меню, норм питания обучающихся, технологии приготовления блюд.

Состояние пищеблоков, продуктовых складских помещений, столовой посуды, кухонного оборудования и инвентаря не всегда отвечает требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Всего проверка выявила 1,3 тыс. нарушений законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов, санитарно-эпидемиологическом благополучии. Внесено 456 представлений, принесено 35 протестов, в суд направлено 34 исковых заявления. Кроме того, возбуждено 128 дел об административных правонарушениях, объявлено одно предостережение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области в школьных столовых будут готовить завтраки и обеды в прямом эфире.

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