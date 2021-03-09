Стокгольм, , 12:06 — REGNUM Шведская экологическая активистка Грета Тунберг выступила с критикой политики по климату администрации нового президента США Джо Байдена. Она заявила об этом 9 марта в интервью телеканалу MSNBC.

«Вам следует обратиться к науке и к тому, соответствует ли его политика Парижскому соглашению… И тогда вы можете ясно видеть, что нет, этого недостаточно в соответствии с наукой», — сказала она в ответ на просьбу дать оценку предпринятым администрацией американского президента шагам в сфере экологических проблем.

Также экологическая активистка призвала Байдена относиться к проблемам изменения климата на планете как к кризису.

«Они сами сказали, что это угроза существованию, и им лучше относиться к ней соответственно, чего они не делают. Они просто рассматривают климатический кризис, как если бы это была одна из политических тем», — отметила Тунберг.

Отметим, во время президентской кампании в США в 2020 году Грета Тунберг призывала голосовать за Джо Байдена.