Москва, , 12:04 — REGNUM В мире наблюдается очень большой дефицит микропроцессоров, который ударит по рынку электронной техники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«А электронная техника — это всё, кроме самой простой кофемолки, — сказал Делягин. — Этот дефицит образовался из-за того, что у нас все крупные корпорации живут в режиме централизованно планируемой экономики. И никто не мог предвидеть коронабесия, которое при переводе людей на «удалёнку» резко повысило потребность в разного рода гаджетах. Потребность в гаджетах подскочила, и вдруг оказалось, что микропроцессоров не хватает. Это не является пока катастрофой, но это реальная проблема, так как мощности по производству лимитированы. А запасы заканчиваются. И такое резкое ускорение цифровизации всего — к этому оказался никто не готов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин оценил прогнозы Минэкономразвития РФ по поводу инфляции в РФ в 2021 году.