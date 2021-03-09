Тбилиси, , 12:07 — REGNUM В Грузии медики подтвердили первый в стране случай повторного заражения коронавирусом. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 9 марта рассказал глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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«Подтвержден один случай реинфицирования коронавирусом с интервалом в три месяца, — сказал врач. — Есть изменения в геноме, но это — не британский или другой штамм».

Гамкрелидзе не смог назвать точный возраст человека, который дважды заразился коронавирусом, но отметил, что он не является пожилым.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, согласно данным на 9 марта, выявили 273 137 носителей коронавируса. Победили инфекцию 267 015 человек.

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