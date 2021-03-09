Кемерово, , 12:02 — REGNUM В Кемеровской области начата доследственная проверка по факту смерти 14-летнего подростка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

В ведомстве уточнили, что вечером 7 марта поступило сообщение об обнаружении в Заводском районе Кемерова в сугробе тела подростка без видимых признаков насильственной смерти.

Предварительно установлено, что подростки катались на санках-ледянках с насыпи снежного склона. 14-летний юноша скатился и провалился в сугроб. Его друзья попытались откопать его самостоятельно, но не смогли. Тогда они обратились за помощью. Сотрудники МЧС обнаружили подростка под снегом без признаков жизни. Точную причину смерти погибшего установит судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.