Москва, , 12:02 — REGNUM Полномасштабное наступление со стороны украинских сил в Донбассе рассматривается в ДНР как маловероятное. Об этом 9 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

«Мы на протяжении, наверное, всех этих уже почти семи лет видим со стороны Украины провокационную деятельность как на переговорной площадке, так и, увы, на линии соприкосновения», — заявил Пушилин.

«Конечно, ситуация может развиваться очень быстро, очень стремительно. Мы прекрасно понимаем, что Киев не самостоятелен в принятии всех этих решений, его могут подтолкнуть, опять же, всё это пересекается с внутренними проблемами на Украине. Всё может быть, но, по нашим оценкам, полномасштабное наступление маловероятно», — продолжил он.

Он отметил, что попытка решить конфликт силовым путём было бы «самоубийственным».

"Для Киева и для Зеленского это просто самоубийство», — отметил глава ДНР.

В последние дни вооруженные формирования Украины усилили обстрелы территории ДНР. К линии соприкосновения стягивается тяжелая техника, возобновилось использование «Градов», которые зачастую попадают по многоэтажным жилым домам.

В связи с этим руководство ДНР и ЛНР обвинило Киев в подготовке военного наступления и констатировало, что перемирие, объявленное в июле 2020 года в Донбассе, фактически закончилось.