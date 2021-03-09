Ижевск, , 12:02 — REGNUM В минувшие выходные дни в полицию Удмуртии обратились 34 жителя республики, сообщив о краже средств дистанционным способом. Вместе граждане потеряли по различным схемам мошенничества 7,845 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Большинство пострадавших проживают в Ижевске, а также в Можге, Воткинске, Глазове, Сарапуле, Малопургинском и Кезском районах. Возраст потерпевших от 19 до 64 лет.

Основная часть краж совершена под предлогом защиты от незаконно оформленных кредитов, также средства были украдены путем покупки и продажи товаров в сети интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, только за январь 2021 года 450 жителей Удмуртии обратились в полицию с заявлениями о кражах дистанционным способом. В 2020 году полиция республики получила около 6 тыс. таких заявлений.