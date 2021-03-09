Москва, , 12:05 — REGNUM Компания Volkswagen представила на российском авторынке новый кроссовер Taos в трех комплектациях. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый кроссовер появится в продаже одновременно с выходом на авторынок спецсерии JOY! Предлагаться Volkswagen Taos будет в трех комплектациях — Respect, Status и Exclusive.

Отмечается, что новая модель станет самым компактным и бюджетным автомобилем немецкого бренда. Под капотом новинки стоит атмосферный двигатель на 1,6 л мощностью 110 л. с., который сочетается с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

Кроме того, моторная линейка Taos будет состоять также из турбированного агрегата объёмом 1,4 л. Этот двигатель идёт в паре с восьмискоросным «автоматом» Aisin или роботизированной трансмиссией DSG7. На выбор клиента предлагаются переднеприводные и полноприводные версии модели.

Напомним, в феврале 2021 года компания Volkswagen представила две новые версии Tiguan с более мощными бензиновыми двигателями.

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