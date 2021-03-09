Подгорица, , 12:00 — REGNUM На данный момент в Черногории вакцинировано 2406 человек, сообщили в институте общественного здравоохранения страны.

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0,4 процента населения, были вакцинированы от коронавируса в Черногории, сообщается на сайте covidodgovor.me.

Вакцинация от коронавируса в Черногории началась 20 февраля, и первым, кто получил российскую вакцину Sputnik V, стал подопечный Дома престарелых в Рисане.

Первые дозы вакцины против коронавируса прибыли в Черногорию в середине февраля, когда правительственная делегация получила 2000 доз вакцины Sputnik V в аэропорту Подгорицы, которые Сербия передала Черногории.

После этого в Черногорию прибыло пять тысяч доз вакцины Sputnik V из России, а затем еще 30 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm.