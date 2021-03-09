Вашингтон, 9 марта 2021, 12:00 — REGNUM Страницу тактического шутера Counter Strike: Global Offensive удалили из сервиса Steam. Об этом 9 марта сообщает «Игромания».
Разработчики из Valve пока никак не прокомментировали ситуацию. Вероятно, страница игры была удалена из-за ошибки сервиса.
Напомним, Counter Strike: Globabl Offensive (CS:GO) — это популярный соревновательный шутер и известная киберспортивная дисциплина. Разработкой проекта занимается американская студия Valve.
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