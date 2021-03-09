Мухоршибирский район, Бурятия, , 11:59 — REGNUM В Бурятии завершено расследование в отношении группы мужчин, обвиняемых в незаконной охоте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, 4 октября 2020 года они отстрелили несколько косуль на территории Алтачейского заказника.

Однако на обратном пути браконьеров задержали инспектора Байкальского природного заповедника. В ходе расследования от участников процесса поступили встречные заявления о преступлениях. Так, один из инспекторов сообщил, что водитель «уазика» пытался сбить его, несмотря на требования об остановке. В результате он получил травмы.

«Охотники заявили, что инспектор выскочил из зарослей в двух метрах перед машиной и сразу произвел выстрел из ружья в их сторону, после чего при задержании нанес прикладом удар по телу одного из них и причинил перелом ребер, а затем, запугивая, выстрелил в сторону еще одного мужчины, попав пулей ему в ботинок», — отметили в ведомстве.

Возбуждено два уголовных дела по статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «превышение полномочий инспектором».

При этом следователи опровергли ранее появившиеся слухи об особом статусе охотников. По данным следствия, большинство из них — безработные, водитель УАЗа работает слесарем, ещё один — водитель в службе инкассации банка.