Пекин, 9 марта 2021, 11:59 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о своем серьезном намерении помочь Индонезии стать центром производства вакцины от коронавируса в регионе Юго-Восточной Азии, сообщает Antara.
«Китай отправил вакцину в страны АСЕАН и помогает Индонезии стать центром производства вакцины», — заявил Ван И.
Китай и АСЕАН построили отношения и являются партнерами по диалогу на протяжении 30 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, правительству Индонезии предложили стать центром по производству вакцин от коронавируса в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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