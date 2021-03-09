Пекин, , 11:59 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о своем серьезном намерении помочь Индонезии стать центром производства вакцины от коронавируса в регионе Юго-Восточной Азии, сообщает Antara.

«Китай отправил вакцину в страны АСЕАН и помогает Индонезии стать центром производства вакцины», — заявил Ван И.

Китай и АСЕАН построили отношения и являются партнерами по диалогу на протяжении 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, правительству Индонезии предложили стать центром по производству вакцин от коронавируса в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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