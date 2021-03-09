Самара, , 12:00 — REGNUM Морозы до — 28 °C ожидаются в Самарской области. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что ночью и днем 10 марта по области ожидается небольшой снег, изморозь. Порывы ветра местами в регионе могут достигать 18 метров в секунду.

Ночью 11 марта и 12 марта по области столбик термометра может упасть до — 28 °C. Днем в эти дни существенных осадков не ожидается.

Ранее МЧС по Самарской области предупреждало том, что из-за сильного тумана утром 9 марта в регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Спасатели рекомендую жителям соблюдать правили безопасности.

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