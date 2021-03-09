Москва, , 11:56 — REGNUM Компания Orbital Assembly Corporation (США) планирует открыть на орбитальной станции Voyager Station первый в мире космический отель для туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В отеле расположатся рестораны, тренажерный зал, кинотеатр и концертная площадка. В номерах предусмотрены туалеты и душевые кабины, но не будет бассейна и пляжа. Вместо этого туристам предложат выход в открытый космос.

Отель по системе all inclusive рассчитан на 400 туристов без спецподготовки, которую обычно проходят космонавты. По предварительным расчётам, неделя на космической орбите обойдется в $50 млн. Открытие отеля запланировано на 2027 год.

Как сообщало ИА REGNUM, отель в космосе станет орбитальной станцией в форме кольца, которая будет вращаться для создания искусственной гравитации внутри.

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