Белово, Кемеровская область, , 11:56 — REGNUM Кемеровские следователи назначили доследственную проверку по факту обвала грунта, в результате которого под завалом оказался рабочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что утром 7 марта поступило сообщение об обвале грунта при подготовке земляных работ для строительства станции на территории одной из шахт Беловского района. Под завалом оказался 32-летний машинист экскаватора.

Предварительно установлено, что машинист экскаватора осуществлял выемку грунта для разработки промышленной площадки. Во время работ произошел обвал грунта. Техника с рабочим в кабине оказалась под завалом грунтово-глиняной массы. Спасатели несколько часов вытаскивали потерпевшего из кабины. К этому моменту признаков жизни он не подавал.

Точную причину смерти рабочего установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.