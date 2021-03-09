Данилов, Ярославская область, 9 марта, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Ночью 9 марта в деревне Попково Даниловского района в результате пожара погибли мать и сын. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Даниловского района.

Pixabay.com Огонь

По данным управления МЧС России по Ярославской области, сообщение о пожаре поступило в час ночи. В доме находилась женщина 1990 года рождения с двумя несовершеннолетними детьми. Мать успела спасти от огня пятилетнюю дочь, вытолкнув её из дома. Она сама и семилетний сын не успели выбраться. Произошло обрушение.

«Семья хорошая, положительная, благополучная. Отец работает на железной дороге, уехал на смену», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Даниловского района Александр Смирнов.

Выжившая девочка сейчас находится вместе со своим отцом в больнице имени Соловьёва.

На месте работала пожарно-спасательная служба Ярославской области. Всего тушением пожара были заняты 4 единицы техники и 8 человек личного состава. Причины пожара выясняются.