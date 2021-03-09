Москва, 9 марта, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал слова песни певицы Manizha, которая представит Россию на «Евровидении-2021», передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

Цитаата из видео на YouTube MANIZHA

«Подделать могли голосование. Я не уверен, что с такими словами, когда она не может выйти замуж, нет детей, и вот похудеть бы — что это песня, кому нужна такая песня?» — задает вопросы Жириновский.

«Что за слова? К чему они зовут? Похудеть — худей дома, ожирение — во всем мире проблема. Что напоминать, что кто-то без отца, без матери — ты же всему миру будешь об этом говорить, что у нас до сих пор огромное количество детей растут без отца и без матери», — рассуждает парламентарий.

Он убежден, что «песня должна создавать хорошее настроение, радовать людей, вызывать гордость к той стране, от имени которой ты выступаешь».

Певица Manizha представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021». Как объявили в эфире Первого канала, артистка будет исполнять песню «Russian woman» («Русская женщина»).