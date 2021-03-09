Симферополь, , 11:54 — REGNUM Альпинист погиб, сорвавшись с высоты в горах в Республике Крым вечером 8 марта, сообщили в пресс-службе республиканского министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Вчера в 19:55 в службу спасения поступило сообщение о том, что на горном массиве «Малый Кильсе — Бурун» п. Форос (городской округ Ялта) сорвался со скалы альпинист. Требуется помощь спасателей», — сообщили в пресс-службе МЧС.

На место были направлены сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС». Как установлено, группа альпинистов двигалась по маршруту первой категории сложности. Лидер группы сорвался со связки с высоты около 80 метров. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью. Тело погибшего спасатели обнаружили у подножия горы в труднодоступном месте и после извлечения передали сотрудникам полиции. Оставшихся участников альпинистской группы спасатели эвакуировали с отвесной скалы.