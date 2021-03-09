Махачкала, , 11:53 — REGNUM В Дагестане зафиксирована очередная вспышка кишечной инфекции. На этот раз она произошла в Махачкале. В больницу с признаками отравления доставлены 24 человека, пишет РИА Новости. Среди них 22 ребенка.

Однако данные по числу отравившихся не подтвердили в минздраве субъекта.

«Министерство в ближайшее время в скорректирует данные и даст официальную информацию на своих информресурсах», — приводит слова пресс-службы издание «Черновик».

В настоящее время причины отравления выясняются. До их установления жителям рекомендовано пить бутилированную воду.

Как сообщало ИА REGNUM, подобные вспышки кишечной инфекции фиксируются в Дагестане уже четвертый раз с начала 2021 года. Ранее почти 350 человек отравились в Буйнакске, около 100 — в Хунзахском районе и около 30 — в городе Каспийске.

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