Ереван, , 12:09 — REGNUM Власти Армении приостановили мандат представительницы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марин Кларк-Хаттинг из-за недовольства её работой. Об этом сообщила 9 марта пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.

По словам Нагдалян, поводом для такого решения стали «общие недостатки в методологии работы» Кларк-Хаттинг. Они никак не способствовали налаживанию сотрудничества между Ереваном и международной организацией.

«Правительство Армении приняло решение приостановить деятельность Кларк-Хаттинг в качестве представителя ЮНИСЕФ в Армении», — сказала представитель МИД и добавила, что об этом извещены ООН и ЮНИСЕФ.

Ранее в армянских СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о том, что власти страны заподозрили Кларк-Хаттинг в шпионаже в пользу Азербайджана и Великобритании. Она представляла ЮНИСЕФ в Армении с июля 2020 года.